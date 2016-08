Família é feita refém após assalto em lotérica

Quatro pessoas foram feitas reféns, na tarde desta sexta-feira (26), dentro de uma residência, no centro do município de Igarapé-Miri, no nordeste paraense.

De acordo com informações da Polícia Civil, os assaltantes foram roubar uma casa loteria e na fuga fizeram a família refém. Após mais de 1h30, uma criança que era mantida refém foi liberada.

Policiais civis e militares negociam com os assaltantes.

