Família é feita refém durante assalto em uma residência no bairro Aparecida, em Santarém

Polícia esteve na casa que foi invadida por assaltantes na travessa Barjonas de Miranda, bairro Aparecida — (Foto: Dominique Cavaleiro/G1)

Cerca de cinco pessoas entre adultos e crianças estavam na casa no momento da ação dos bandidos.

A família do proprietário de uma marmoraria foi feita refém por cerca de meia hora no final da manhã desta quarta-feira (15), durante assalto em uma residência localizada na travessa Barjonas de Miranda, entre as avenidas Marechal Rondon e Borges Leal, bairro Aparecida, em Santarém, oeste do Pará.

Segundo informações do major Wilton Chaves, comandante da 2ª Companhia Independente de Missões Especiais (Cime), da Polícia Militar, três homens em um carro de passeio na cor vermelha, com um amassado no capô, que estariam rondando à residência de acordo com testemunhas, aproveitaram a chegada do irmão do proprietário do imóvel para entrarem e fazerem o assalto.

Enquanto dois criminosos entraram na casa, o motorista do carro vermelho os aguardou na esquina próximo à residência, na avenida Borges Leal. Moradores que estavam por perto contaram que os criminosos saíram calmamente da casa com uma bolsa.

Os bandidos fizeram ameaças, mas não machucaram nenhuma das pessoas que estavam na casa no momento da ação. Após o assalto fugiram levando joias e dinheiro, cerca de R$ 1 mil.

“Nossos policiais estão nas ruas, já sabemos as características físicas dos suspeitos e vamos localizá-los. Eles foram muito direcionados, chegaram, prenderam as pessoas em um cômodo e foram até o local onde estavam as joias e o dinheiro”, disse o major Wilton.

Equipes das polícias Militar e Civil estiveram no local levantando informações e pedem à população que quem tiver informações que possam levar aos criminosos, que informem ao Niop ou ao disque denúncia. O sigilo é garantido.

Por:Dominique Cavaleiro e Sílvia Vieira, G1 Santarém — PA

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...