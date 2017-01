Família é feita refém e dois jovens são mortos a tiros em Oriximiná, no PA

Jovens foram executados na noite de quinta-feira (12); ninguém foi preso.

Crime aconteceu em um conjunto residencial, no bairro Perpétuo Socorro.

Bandidos armados invadiram um conjunto residencial, fizeram uma família refém e depois mataram a tiros dois jovens na noite de quinta-feira (13) no bairro Perpétuo Socorro, no município de Oriximiná, região oeste do Pará.

Segundo informações da polícia, com uma fotografia em mãos, os criminosos entraram a procura de um jovem conhecido como Irles. No momento, ele não se encontrava na casa, foi aí que os bandidos decidiram esperar, fazendo a família refém por vários minutos.

Ainda segundo a polícia, quando o jovem chegou ao conjunto residencial na companhia do amigo, identificado como Ramom, foram surpreendidos pelos criminosos e atingidos com vários disparos. Os jovens morreram no local e os bandidos fugiram em um carro.

Testemunhas relataram que foram momentos de terror durante a ação dos criminosos. Para a polícia, o crime teria sido motivado por um acerto de contas. Um inquérito foi aberto para investigar o caso. Até a publicação dessa matéria, ninguém havia sido preso.

Fonte: G1.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...