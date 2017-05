Família é presa ao ser flagrada com óxi em casa, no nordeste do PA

Casal e avó foram presos. Adolescente de 16 anos também faria parte do bando.

Pedras de óxi e munições foram encontradas com uma família, suspeita de tráfico de drogas em Maracanã, nordeste do Pará. Segundo o balanço da ação divulgado nesta sexta-feira (26), foram ainda encontrados dinheiro e balança de precisão. Um casal e a vó de um suspeito foram autuados por tráfico de drogas, associação para o tráfico, receptação e posse ilegal de munição.

Na casa do suspeito, foram encontradas duas pedras de óxi, sacos plásticos e a quantia de R$ 452, além de um aparelho de televisão de 47 polegadas com registro de roubo. Na casa da avó do suspeito foram encontrados mais 270 gramas de óxi, balança de precisão, quatro munições calibre 32, e sete munições calibre 38.

Segundo a polícia, na casa havia uma adolescente de 16 anos envolvida no crime e, por isso, os presos também irão responder por corrupção de menor.

Na operação, também foi detido um outro suspeito. Na casa dele foram encontradas seis petecas de óxi e uma pedra média que seria fracionada, além da quantia de R$ 302 referente à venda do entorpecente. Segundo o delegado Fábio de Andrade, a operação irá continuar para garantir a segurança durante as comemorações de aniversário do município.

Fonte: G1 PA.

