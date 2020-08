Família enterra idosa e hospital diz que ela está viva um dia depois

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“De domingo até quinta-feira eles ligaram, informaram que o estado de saúde dela era grave, mas estava estável. Todos os dias eles ligavam com essa notícia. Na quinta-feira, por volta das 19h, o médico ligou informando que ela veio a óbito. A gente não podia reconhecer porque não podia entrar. Não teve como reconhecer o corpo nem no hospital e nem na funerária“, contou.

Um dia após o suposto velório de Raimunda Rodrigues Sertão, 84 anos, o hospital onde ela havia sido internada com diagnóstico de Covid-19 ligou para os parentes para informar que ela estaria viva, mas em estado grave. Como a cerimônia foi feita seguindo os ritos estabelecidos para doentes do coronavírus, o corpo não foi reconhecido.

