Família faz rifa para pagar tratamento de jovem que teve múltiplas fraturas em acidente

Fábio Reis, de 26 anos, teve múltiplas fraturas em acidente de trânsito em Santarém — Foto: Fabielen Reis

Fábio Reis, de 26 anos, está internado no HMS desde o dia 4 de março, quando foi atingido por um carro na Av. Bartolomeu de Gusmão. Prêmios para sorteio totalizam 34 produtos.

Cada minuto que passa é fundamental para o jovem Fábio Reis, de 26 anos, vítima de acidente de trânsito em Santarém, no oeste do Pará. Para ajudar a custear a compra de remédios e agilizar o tratamento, familiares e amigos montaram uma rifa com mais de 30 prêmios.

Fábio está internado no Hospital Municipal Dr. Alberto Tolentino Sotelo e tem múltiplas fraturas pelo corpo, inclusive nas duas pernas. “Ele quebrou a perna direita em dois pedaços, com fratura exposta, quebrou o fêmur da perna esquerda, fraturou a bacia, o frontal do crânio e também o maxilar”, contou a irmã do jovem, Fabielen Reis.

De acordo com a unidade hospitalar, Fábio Reis está na clínica cirúrgica em recuperação pós cirúrgica. O paciente passou por cirurgia nas duas pernas por fratura no fêmur. O quadro clínico do paciente é estável.

O acidente aconteceu na madrugada do dia 4 de março na Avenida Bartolomeu de Gusmão, ao lado do Parque da Cidade. De acordo com familiares, Fábio seguia no sentido bairro/centro quando um carro invadiu a contramão e atingiu o motociclista.

Com a batida, o jovem foi arremessado bruscamente ao solo. Ainda segundo a família, após tirar várias garrafas de bebida de dentro do carro, o motorista identificado como Rodrigo fugiu. Ele estava embriagado. Minutos depois, outras pessoas chegaram ao local e levaram o veículo.

Foi registrado o Boletim de Ocorrência (B.O) na delegacia e a polícia está investigando o caso. A família de Fábio tem o endereço do suspeito de provocar o acidente, porém, na casa ninguém atende a campainha.

Venda da rifa

Com ajuda de parceiros, a família e amigos receberam a doação de 34 prêmios para sortear na rifa no dia 19 de abril, às 17h. O valor do bilhete é R$ 10. Quem quiser ajudar Fábio precisa entrar em contato com a família pelo contato (93) 99175 8003

Entre os prêmios estão: TV, forno elétrico, celular, ventilador, liquidificador, roteador, vale-compras, joias, entre outros.

