Família morre após cair em cratera de vulcão na Itália

Segundo testemunhas, o filho do casal ultrapassou uma zona interditada e os pais tentaram pegá-lo e todos acabaram caindo na cratera

Uma família de três pesssoas morreu hoje (12) em Nápoles, na Itália, ao cair em uma cratera do vulcão Solfatara, de Pozzuoli. As vítimas são o pai, a mãe e um filho de 11 anos. Uma criança da família, de 7 anos, conseguiu se salvar. A polícia italiana ainda tenta determinar como o incidente ocorreu, mas, de acordo com testemunhas, o filho do casal ultrapassou uma zona interditada e os pais tentaram ir buscá-lo, mas todos acabaram caindo na cratera.

A região interditada, e acessada pela criança, é de areia movediça e com forte emissão de gases tóxicos, o que teria feito o casal perder os sentidos. A família é natural de Turim e a criança sobrevivente foi encontrada aos prantos. “Eu vi um menino correndo e chorando.

Mas não pensei que teria ali a pior tragédia que já vi na vida. Sou pai também”, disse Diego Vitagliano, um pizzaiolo de Pozzuoli que estava no local. A Solfatara é uma das crateras dos Campos Flégreos, que ficam perto de Nápoles e são compostos por mais 40 zonas de erupção, 20 caldeiras e fontes termais. O vulcão Vesúvio é o mais famoso da região e é “vizinho” dos Campos Flégreos.

Fonte: Notícias ao Minuto.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...