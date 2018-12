Família procura jovem desaparecida em Novo Progresso

Família está desesperada e já procurou a polícia -(Foto: Arquivo pessoal)

A família de Isabel Crislnaine G. da Cruz de 16 anos está a procura da jovem, desaparecida desde a noite de quinta-feira (13) no município de Novo Progresso.

A família está desesperada e pede informações de quem pode ter visto a jovem. Os familiares já tentaram informações pelo celular de Isabel, mas sem sucesso.

Adolescente Desaparecida

Isabel Crislaine G. da Cruz, 16 anos

Filha de Maria Cristina

Desapareceu de quinta para sexta-feira em Novo Progresso! Quem souber ou ver, informar para sua mãe no telefone/whatssap 981174385

