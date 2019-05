Familia procura pelo irmão desaparecido em Novo Progresso e região

Maico Scheffer Correia, de 23 anos, saiu para trabalhar em garimpo no estado do Pará e não deu mais noticias para a família.

“Segundo os familiares que procuraram o Jornal Folha do Progresso, para ajudar encontrar ou ter noticias de Maico , ele está desaparecido há pelo menos 03 anos, a irmã do jovem disse ter recebido noticias da morte do irmão , mas não foi confirmada!”

Maico saiu de Peixoto de Azevedo no estado do Mato Grosso em 2016, em busca de trabalho no estado do Pará, desde então, nunca mais teve contato com os familiares.

A irmão do jovem pede ajuda para encontra-lo, quem souber do paradeiro ou noticias de Maico Scheffer Correia, favor entrar em contato no telefone whatsApp: (66) 98102 6114.

