Família procura por agricultor desaparecido em Canaã dos Carajás

(Foto:Reprodução) – A família do agricultor Vanderlino Pereira da Silva, 54 anos, está desesperada à procura dele. O homem saiu de casa por volta das 9h da manhã desta quarta-feira (11), com destino ao Distrito Gogó da Onça, distante 75 quilômetros de Canaã dos Carajás e não mais foi visto. De acordo com informações da filha do agricultor, Wanessa Souza da Silva, ele estava em uma motocicleta Honda Biz vermelha, levando apenas uma mochila nas costas. “A única informação que nós temos é de que ele falou com o dono de uma fazenda pedindo informações sobre onde ficava o Gogó da Onça”, contou.

“Dim”, como também é conhecido, mora da Chácara de Davi, Zona Rural do município. Preocupados, familiares e amigos compartilharam a informação nas redes sociais, pedindo ajuda da população para localizar o agricultor, que não tem nenhum problema grave de saúde, não faz uso de remédio controlado nem levava grande quantia. “Ele só tem problemas de coluna mesmo, nada mais que isso. E, com relação ao dinheiro, ele só levou o que precisava mesmo”, reforçou Wanessa.É a primeira vez que Vanderlino desaparece sem dar notícias aos familiares. Quem tiver alguma informação sobre o paradeiro do agricultor pode ligar para o número (94) 9 9136- 8714. “Estamos muito preocupados, Se alguém souber onde ele está ou o viu na região, por favor, me ligue”, apela Wanessa.

Fonte: Zedudu.

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.



“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...