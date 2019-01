Família procura por notícias de parente desaparecido

(Foto:Arquivo Familiar)- A família de LUCIANO PIRES BARBOSA, de 40 anos, procura por pistas que possam levar ao paradeiro do homem, desaparecido desde o mês de Outubro de 2018, ele saiu do estado do Tocantins para garimpo na região de CUIÚ CUIÚ no Pará e nunca mais mandou noticias.

A mãe Alipina Barbosa o Pai Jovino Pires ,moradores da cidade do Rio da Conceição do estado do Tocantins procuram pelo paradeiro do filho LUCIANO PIRES BARBOSA ele é conhecido por PEQUENO, informou.

Qualquer informação sobre o paradeiro do homem pode ser informado pelo telefone 63 992705889.

JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

