Família que morreu em acidente é sepultada em Guarantã do Norte

Os corpos das quatro pessoas da mesma família que morreram em um acidente de carro, no sábado (14), em Flores de Goiás (GO) foram enterrados no município de Guarantã do Norte, a 721 km de Cuiabá nesta segunda-feira (16). Michelly Damin, o marido dela, João Victor Catunda, e os filhos do casal, uma menina de 12 anos e um bebê de cinco meses, voltavam das férias em Fortaleza e seguiam para Brasília, onde moravam.

O casal estava em carro de passeio, com placas de Mato Grosso, que colidiu com outro veículo no km 103 da BR-020, em Goiás. O Corpo de Bombeiros informou que a mulher e o bebê foram arremessadas do carro. Os demais ocupantes ficaram presos às ferragens.

Segundo a prima das vítimas, Camilla Catunda, familiares viajaram para o sepultamento dos corpos. “Estamos muito abalados. Eles formavam uma família linda e estavam muito felizes. O bebê tinha completado cinco meses há pouco tempo”, afirmou, explicando que o casal completou dois anos de casamento em dezembro do ano passado.

O casal estava de férias e havia viajado para apresentar o primeiro filho aos familiares. Michelly e a filha mais velha, de outro relacionamento, nasceram em Guarantã do Norte e se mudaram para Brasília após a união do casal.

Acidente

Segundo a PRF, o acidente ocorreu no km 103 da BR-020, em Goiás, no sábado (14). De acordo com os policiais, dois veículos bateram de frente. Ainda não há informações sobre a causa da colisão.

Em um dos carros, que tem placa de Guarantã do Norte (MT), estavam quatro vítimas, sendo um casal, uma adolescente e um bebê. O Corpo de Bombeiros informou que a mulher e a criança foram arremessadas do carro. Os demais ocupantes ficaram presos às ferragens.

No outro veículo, viajavam um homem e uma mulher. O motorista morreu no local. A passageira foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, mas faleceu antes de chegar ao hospital.

