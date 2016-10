Família quer justiça em morte de homem executado a “pauladas”, em Novo Progresso

Devastada com a morte violenta do irmão, a família de Julio Ferreira da Silva, de 39 anos – assassinado no dia 5 de agosto deste ano no bairro Santa Luzia em Novo Progresso – pede justiça e agilidade nas investigações do caso.

O trabalhador Matogrossense, que estava sem os documentos, foi morto a pauladas e os documentos foram entregues por outra pessoa para reconhecimento da vitima.

Na época a polícia não divulgou foto da vitima, somente a madeira usada para atingir e matar a vitima foi divulgado para imprensa.

A irmã da vitima, que reside em outro estado, procurou o Jornal Folha do Progresso, e contou que a família suspeita que o assassinato tenha relação com roubo de órgãos e trafego de crianças.

Meu irmão sempre trabalhou, estava ai para recuperar sua filha que foi lhe tirado sem participação da justiça, tinha audiência marcada para próximo mês dia 04 de Setembro, com a Juíza da comarca, ele gostava muito da filha de um ano, lutava para ter a guarda, a mãe usuária de drogas, a criança desapareceu, mandei foto dele para pericia e eles constataram suor na pele “ele não estava morto”, como que enterram alguém assim, sem comunicar a família, a possibilidade de terem lhe tirado os órgãos, a Policia Federal tem que entrar no caso, a policia daí e o hospital não me responde por quê?

Leia Também:Homem é encontrado morto em Novo Progresso ,com sinais de pauladas, diz polícia

Ainda segundo família, somente ficaram sabendo da morte do irmão pela noticia do Jornal Folha do Progresso dias após o crime, é que única coisa que conseguiu com delegado de Novo Progresso foi uma foto do irmão . Queremos justiça, este crime não pode ficar impune. “Quem fez isso tem que pagar”, ressalta.

De acordo irmã da vitima, outro fato que preocupa a família é a falta de interesse por parte da policia em Novo Progresso em atuar no caso.

Queremos que seja dado o suporte efetivo na investigação. “Meu irmão era um homem bom, não tinha inimigos, queremos justiça”, afirma.

Outro Lado

O jornal Folha do Progresso não procurou o hospital e a policia para responder esta reportagem, vamos enviar a publicação e retornaremos com versão na integra das autoridades locais.

Por Redação Jornal Folha Do Progresso

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...