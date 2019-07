Família reconhece corpo de rapaz que morreu atropelado em Novo Progresso

Vítima tinha 27 anos e foi atropelada na avenida Orival Prazeres. (Foto:Arquivo familia)

Corpo ficou horas as margens da avenida até ser encontrado.

A família divulgou fotos nas redes sociais como desaparecido.

O corpo do rapaz atropelado na Avenida Orival Prazeres próximo ao Chopão na madrugada desta segunda-feira (01/06), foi reconhecido na tarde desta segunda-feira (01) pela família. A vítima do atropelamento é “DARLAN DO CARMO SOUZA”, tinha 27 anos e era morador do Bairro Nego do Bento em Novo Progresso. Darlan foi dado como desaparecido pela família que o procurava, ele trabalhava como vaqueiro em uma fazenda e estava passando o fim de semana na cidade,informou.

O corpo será velado na residência da família no bairro nego do bento e o sepultamento esta marcado para amanhã as 07horas no cemitério municipal.

Saiba mais:

Segundo informações da polícia, o motorista do carro esta sendo procurado, câmeras de segurança da redondeza poderá ajudar solucionar o caso, ele se evadiu do local.

