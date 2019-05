Família registra sumiço de aeronave que saiu de Rondônia com 2 pessoas e pode ter caído entre Pará e Mato Grosso

(Foto:Reprodução)- A vendedora de roupas Keila Cassiano da Silva registrou na delegacia de Polícia Civil de Guarantã do Norte o desaparecimento do avião modelo Paradise, prefixo PU-PPY com o marido dela Joerli Silvares Teixeira, de 34 anos (foto), e o piloto (identidade não confirmada). Ela explicou, em entrevista, ao Só Notícias, que eles saíram de Espigão D’Oeste (RO), no último domingo. “Decolaram por volta das 8h. Consegui falar com Jorlei pelo celular por volta das 12h, mas a ligação ficou muito ruim e acabou perdendo contato. Sabemos que eles iriam parar em Redenção (PA) para reabastecer a aeronave e, depois, seguiriam para Fortaleza (CE), onde o piloto que é amigo dele mora”, disse Keila Cassiano.

Ela explicou ainda que, durante o trajeto, recebeu uma foto de Jorlei Silvares sobrevoando a região do rio Peixoto. “Por isso, acreditamos que a aeronave pode ter caído nessa região entre Mato Grosso e o Pará. Também confirmamos que em Redenção onde ele ira reabastecer nem sequer chegou. Alguma coisa aconteceu. Ele me mandou uma foto sobrevoando a região e pode ter caído nesse intervalo para frente”.

Keila Cassiano disse ainda que precisa de ajuda para realizar as buscas. “Precisamos de ajuda para encontrar o avião. Nós não temos condições de fazer voo particulares. Nós estamos desesperados pelo tempo que estão desaparecidos e não temos informação nenhuma do que realmente pode ter ocorrido”.

Jorlei Silvares é proprietário de uma revendedora de veículos em Espigão D’Oeste.

A assessoria da Força Aérea Brasileira (FAB) informou que até o momento, o Salvaero Amazônico, unidade responsável por coordenar buscas aéreas na região, não foi notificado sobre a ocorrência.

