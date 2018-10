Familiares de deputada são sequestrados e familiares fazem apelo desesperado

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP – JORNAL FOLHA DO PROGRESSO no (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

O Diário Online entrou em contato com a Polícia Civil do Pará e aguarda retorno.

Por volta do meio-dia de hoje, o carro da família foi encontrado em uma balsa que faz o transporte para Curuçambaba, e um suspeito que estava no veículo foi detido. Ainda não informações sobre a localização das vítimas.

O irmão e uma sobrinha da deputada estadual eleita Dilvanda Faro (PT), que é esposa do deputado Beto Faro (PT), foram sequestrados, na manhã desta terça (30) após um assalto a uma residência na vila de Curuçambaba, no município de Cametá, nordeste paraense, e a família das vítimas fazem apelos por informações sobre o paradeiro deles.(Foto:Reprodução)

