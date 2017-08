Familiares de desaparecidos em naufrágio de rebocador bloqueiam BR-163 em protesto

Eles cobram agilidade nas buscas e retirada do rebocador localizado no fundo do rio Amazonas. Rebocador bateu com navio; nove pessoas continuam desaparecidas.

Os familiares e amigos dos 9 desaparecidos no acidente com um rebocador no rio Amazonas, protestaram nesta segunda-feira (14) em frente à sede do Ministério Público Federal (MPF), em Santarém, oeste do Pará. Eles cobraram maior empenho das autoridades locais, bem como agilidade nas buscas e retirada do rebocador, localizado a 63 metros de profundidade.

Os manifestantes se concentraram nas duas faixas da rodovia federal BR-163. A pista, que foi bloqueada nos dois sentidos, já foi liberada. A avenida Rui Barbosa, que tem sentido único até a BR-163, também foi bloqueada. Um comissão foi recebida no MPF. Mais cedo, uma comissão liderada por familiares dos desaparecidos se reuniu com a presidência da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), de Santarém.

O acidente completou 12 dias nesta segunda. O rebocador da Bertolini Transportes bateu com um navio da Mercosul Line na madrugada do dia 2 de agosto, próximo, ao município de Óbidos, no oeste do Pará. Nove pessoas ainda estão desaparecidas. A segunda etapa do trabalho de buscas, segundo a Marinha, consiste na reflutuação da embarcação.

Navio segue viagem

O navio Mercosul Santos, que se envolveu no acidente com o rebocador da Bertolini, segiu viagem para Manaus (AM) no domingo (13). A saída da embarcação se deu após a retirada da balsa que estava presa ao casco do navio. Segunda a Marinha do Brasil, esse procedimento faz parte da segunda etapa do plano de resgate dos nove tripulantes desaparecidos no acidente.

Desaparecidos

A Bertolini Transportes divulgou ainda no dia 2 de agosto uma lista com o nome dos nove tripulantes envolvidos no acidente. A Capitania Fluvial divulgou no dia seguinte o nome das outras duas pessoas que também estavam no rebocador da Bertolini. Seis dos desaparecidos são do Pará, dois do Amazonas e um de São Paulo.

Carlos Eduardo Bueno de Souza – desaparecido

César Lemos da Silva – resgatado com vida

Cleber Rodrigues Azevedo – desaparecido

Dárcio Vânio Rego – desaparecido

Dick Farney de Oliveira – desaparecido

Euclinger da Silva Costa – resgatado com vida

Ivan Furtado da Gama – desaparecido

Juraci dos Santos Brito – desaparecido

Wandel Ferreira de Lima – desaparecido

Adriano Sarmento de Castro – desaparecido

Marcelo Reis Moreira – desaparecido

Buscas

Somente no dia 7 a agosto o rebocador foi encontrado, com o auxílio de um scanner. Ele está a 15 km longe de distância do local da batida, em uma profundidade de 63 metros.

Segundo o comandante do Corpo de Bombeiros do Pará, coronel Francisco Cantuária, é necessário levar em consideração que o local onde o rebocador está tem visibilidade zero e forte correnteza. Esses fatores colocam em risco os mergulhadores que participam do plano de salvatagem e impossibilitam a estimativa de tempo para que a retirada da embarcação aconteça.

Bertolini

Por telefone, a Transportes Bertolini LTDA. informou que a empresa contratada fez especificamente este primeiro plano de salvatagem. Ela está verificando como fazer deslocamento para um local mais seguro da balsa envolvida no acidente.

Mercosul

Já a Mercosul Line informou que o navio passará por uma nova inspeção em Manaus e retornará às operações após a verificação do casco. Todas as informações estão sendo prestadas as autoridades locais quanto ao plano de resgate dos desparecidos e a investigação sobre o acidente.

