Familiares de desaparecidos em naufrágio de rebocador cobram informações e agilidade nas buscas

Nove pessoas continuam desaparecidas e buscas continuam. Rebocador bateu com navio na madrugada de quarta-feira (2). Duas pessoas foram resgatadas com vida.

Quarenta e oito horas após o naufrágio do rebocador que colidiu com um navio no rio Amazonas, próximo ao município de Óbidos, no oeste do Pará, nove pessoas ainda continuam desaparecidas. Os familiares reclamam da falta de informações, da demora nas buscas e da falta de assistência por parte da Bertolini, empresa responsável pelo rebocador.

BUSCAS SÃO INTENSIFICADAS APÓS 48H DO NAUFRÁGIO

Na manhã desta sexta-feira (4), familiares se reuniram em frente à sede da Bertolini, em Santarém, para cobrar agilidade na divulgação de notícias. A medida também foi para chamar a atenção da sociedade e dos órgãos envolvidos para que as buscas aconteçam de forma mais rápida e eficaz.

A mobilização dos familiares começou no início da manhã. De mãos dadas, parentes e amigos dos desaparecidos se uniram em uma corrente de oração. Os familiares usaram caixa de som e microfone para expor a revolta diante da falta de notícias. A medida que o tempo passa, aumenta a angústia e a indignação dos parentes.

Aflita com a demora nas operações de resgate, a aposentada Maria das Graças da Silva desabafou e disse que não aguenta mais esperar. Ela quer saber notícias do genro. “Ele era um funcionário fiel e na hora que ele precisou, cadê? Não é fácil para nós. A gente não dorme, chorando direto. A gente fica indignado com uma coisa dessa”, disse.

Na quarta-feira (2), a Bertolini havia se pronunciado por telefone. O gerente, Juraci Neri, informou que enviou uma equipe ao local do acidente e que aguarda o inquérito que vai apurar o caso. O gerente disse ainda que a empresa iria colaborar com as investigações e que daria toda a assistência necessária as famílias dos envolvidos no acidente.

Nesta sexta (4), o gerente Juraci Neri voltou a informar que a Bertolini está dando assistência às famílias. Neri afirmou que existe limite para atuação da empresa. “Após o acidente, quem assume a operação de resgate é o Corpo de Bombeiros e a Capitania Fluvial. A empresa dá apenas o suporte para que a operação tenha êxito”, falou.

Ainda segundo Neri, a Bertolini está disponibilizando embarcações e acomodações a parentes em Óbidos e inclusive prestando auxílio com psicólogos para acompanhar os familiares. “Temos duas psicólogas que fazem esse contato quase diariamente com as pessoas. Infelizmente existem famílias grandes. As esposas e os pais sempre são prioridade”

A Mercosul Line, responsável pelo navio, informou por meio de nota que está em conjunto com as autoridades locais e iniciou buscas e salvamento aos membros da tripulação. A preocupação da tripulação do navio foi com a segurança de todos os membros do rebocador. A Mercosul disse ainda que a tripulação do navio passa bem.

O acidente

O rebocador da Bertolini, com nove balsas carregadas com grãos, colidiu com o navio cargueiro da Mercosul Line na madrugada de quarta-feira (2), por volta de 4h30. De acordo com a Capitania Fluvial de Santarém, 11 pessoas estavam no rebocador, sendo 9 tripulantes e dois passageiros. Duas pessoas conseguiram se salvar.

Investigações

A Polícia Cívil de Óbidos já abriu um inquérito para apurar as responsabilidades pelo acidente. Em entrevista à TV Tapajós, o delegado Tiago Mendes disse que o acidente é complexo e de grandes proporções que demandam uma instrução detalhada. A Capitania Fluvial também vai investigar as causas do acidente.

Lista de envolvidos

A Bertolini Transportes divulgou ainda na quarta-feira (2), uma lista com o nome dos nove tripulantes envolvidos no acidente. A Capitania Fluvial divulgou na quinta-feira (3) o nome das outras duas pessoas que também estavam no rebocador da Bertolini. Familiares dos desaparecidos seguiram para o local e acompanham as buscas

Carlos Eduardo Bueno de Souza – desaparecido

César Lemos da Silva – resgatado com vida

Cleber Rodrigues Azevedo – desaparecido

Dárcio Vânio Rego – desaparecido

Dick Farney de Oliveira – desaparecido

Euclinger da Silva Costa – resgatado com vida

Ivan Furtado da Gama – desaparecido

Juraci dos Santos Brito – desaparecido

Wandel Ferreira de Lima – desaparecido

Adriano Sarmento de Castro – desaparecido

Marcelo Reis Moreira – desaparecido

