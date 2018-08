Familiares de jovens mortos em Altamira fazem ato durante audiência dos suspeitos do assassinato

Os universitários Magid Mauad e Paulo Ricardo, e o dentista Claudinei Almeida foram mortos em outubro de 2016.

Manifestação cobrou punição para assassinos de três jovens em Altamira (Fotos:Reprodução G1)

Uma manifestação pediu a punição dos suspeitos de assassinarem três jovens em Altamira, sudeste do Pará. Familiares e amigos das vítimas realizaram um ato em frente do Fórum onde aconteceu a primeira audiência de instrução do julgamento. As investigações indicam que as vítimas podem ter sido mortas por engano. Os universitários Magid Mauad e Paulo Ricardo, e o dentista Claudinei Almeida foram mortos em outubro de 2016.

“Desde a morte dos nossos meninos nós tivemos o apoio de todos os órgãos de segurança, então a gente pede que continue dessa forma, porque nós acreditamos na justiça”, disse a mãe de uma das vítimas.

Os familiares acompanharam a primaria audiência de instrução dos três suspeitos de participação na morte dos jovens. Samuel Mesquita, Avilson Espíndola e Cleberson Almeida, estão presos suspeitos do crime, um quarto suspeito foi morto em confronto com a polícia. Durante a chegada do trio ouve muito tumulto dos familiares.

Das oito testemunhas que constam no processo, apenas quatro compareceram. Uma nova audiência para o dia 2 de outubro quando deverão ser ouvidas outras testemunhas e também os suspeito pelo triplo homicídio que permanecem presos na penitenciária de Altamira por decisão da justiça.

Os jovens estavam visitando um amigo no bairro São Joaquim quando foram mortos na porta da residência. Uma testemunha disse a polícia que os bandidos chegaram a pé e todos estavam armados. Magid foi alvejado do de fora, Paulo foi morto na porta da casa e Claudinei tentou fugir mas foi alçando e executado dentro do banheiro. O dono da casa conseguiu escapar pelo muro.

Os criminosos teriam usado um carro prata de apoio que foi estacionado há alguns metros da casa.

Por G1 PA

