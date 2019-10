Familiares de vítima acionam MPPA para investigar acidente envolvendo viatura da Susipe em Santarém

Marcelo Loureiro precisou passar por cirurgia na perna direita após acidente com viatura da Susipe — Foto: Bena Santana/94 FM

Marcelo Loureiro está internado no Hospital Municipal. O jovem teve fratura exposta na perna e no punho.

Os familiares de um jovem que foi atingido por uma viatura da Susipe no centro de Santarém, oeste do Pará, na segunda-feira (21) acionaram o Ministério Público do Estado (MPPA) nesta quarta-feira (23) para cobrar providências sobre o acidente. A vítima está internada no Hospital Municipal Dr. Alberto Tolentino Sotelo.

Ao G1, Daniel Loureiro contou que a família resolveu acionar o MPPA por acreditar que as informações relatadas pelos servidores da Susipe à polícia são contraditórias. Familiares alegam que não receberam nenhuma assistência do órgão.

Ainda segundo Daniel, irmão da vítima, os servidores informaram à polícia que estavam em diligências, porém, de acordo com imagens de câmeras de segurança do local, os profissionais estavam trajando roupas de passeio.

A vítima, Marcelo Loureiro, teve fratura exposta na perna direita e também fraturou o punho. O jovem passou por cirurgia e segue internado no Hospital Municipal Dr. Alberto Tolentino Sotelo.

“Nos causa muita revolta, porque o meu irmão terá sequelas para toda a vida. A vida dele profissional está totalmente comprometida, pois deve ficar meses sem trabalhar, além de não poder mais praticar atividades físicas. Isso é o que nos causa muita indignação”, contou.

Ao jornalismo do Sistema Tapajós de Comunicação, o MPPA informou que Daniel, irmão da vítima, foi ouvido e teve a queixa registrada. O MPPA vai acompanhar o caso e investigar a conduta dos servidores da Susipe.

Nota Susipe

A Superintendência do Sistema Penitenciário do Estado do Pará (Susipe) esclarece que está apurando as circunstâncias do acidente envolvendo o condutor que dirigia uma viatura do Centro de Recuperação Regional de Altamira (CRRALT), em Santarém, na noite da última segunda-feira (21).

A Susipe informa que os agentes prisionais, que estavam na viatura em serviço prestaram socorro à vítima, levando-a imediatamente ao Hospital Municipal de Santarém. Seguindo protocolo legal em situações como essa, os agentes registraram Boletim de Ocorrência, na delegacia da cidade. A Superintendência ressalta que os profissionais direcionados para essa função são devidamente treinados. Um Procedimento Administrativo Interno (PAD) será instaurado com o objetivo de esclarecer os fatos.

Por Dominique Cavaleiro, G1 Santarém — PA

