Familiares relatam supostos maus tratos em presídio feminino no PA; Susipe diz que fez retomada de controle na unidade

Depen realiza ação de retomada de controle em presídio feminino de Ananindeua, no PA — Foto: Reprodução / Depen

Grupo de parentes se concentrou em frente ao Centro de Reeducação Feminino (CRF) e diz que ouviu gritos. Departamento Penitenciário Nacional realiza operações no CRF e no CTM 2.

Um grupo de familiares de detentas se concentraram em frente ao Centro de Reeducação Feminino (CRF), em Ananindeua, região metropolitana de Belém, após relatos de maus tratos dentro da unidade na noite desta quarta (4). Segundo os parentes, foram ouvidos gritos de dentro da unidade penitenciária.

A assessoria da Susipe informou que não há alterações e que trata-se de uma ação de retomada de controle realizada no CRF e na Central de Triagem Metropolitano 2 (CTM2) para instalação de procedimentos disciplinares. As unidades possuem 638 internas e 488 detentos, respectivamente.

Segundo a Susipe, foram apreendidos celulares, chips de celular, drogas e armas feitas pelos presos. As ações são realizadas pelo Departamento Penitenciário Nacional (Depen), com a Força de Cooperação Penitenciária e apoio da Susipe.

A nota da Susipe informa que, na primeira fase da operação, a força de cooperação do Depen instala procedimentos de segurança como vigilância aproximada, movimentação com algemas, padronização de uniformes, entrega de kits de higiene. Na segunda fase, há a separação de presos provisórios e condenados, ações coletivas e treinamentos de novos servidores.

A Assessoria de Segurança Institucional (ASI), da Susipe, afirmou que presas formam escritório central da organização criminosa Comando Vermelho e que comandam setor de ataques a agentes públicos.

A ação de retomada de controle começou às 6h. No CRF, foram apreendidos 8 pendrivers; 5 chips de celular; 12 estoques e facas; além de drogas. Já no CTM, foram apreendidos dez celulares; 43 objetos perfurantes e cerca de R$7 mil.

Ação apreende objetos perfurantes no CRF, em Ananindeua, no PA. — Foto: Reprodução / Depen

“Em Frente, Brasil”

As ações do Depen fazem parte do projeto piloto “Em Frente, Brasil” do Ministério da Justiça e Segurança Pública. A operações são realizadas, inicialmente, nos municípios de Ananindeua (PA), Goiânia (GO), Paulista (PE), São José dos Pinhais (PR) e Cariacica (ES), seguindo critérios de índice da violência e desenvolvimento humano.

Por G1 PA — Belém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) -Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...