Familiares sofrem com falta de notícias e demora no resgate de vítimas do naufrágio no rio Xingu

A TV Tapajós ouviu relatos de pessoas que não perderam a esperança em encontrar seus parentes. Barco com 48 passageiros afundou na noite de terça-feira (22), no Pará.

Os familiares de passageiros do naufrágio do barco Capitão Ribeiro, que moram em Santarém, oeste do Pará, estão angustiados com a falta de notícias e a demora no resgate das vítimas do acidente no rio Xingu, no Pará, ocorrido na terça-feira (22). Nesta quinta-feira (24), a TV Tapajós ouviu relatos de pessoas, que não perderam a esperança em encontrar seus parentes. O movimento na Capitania Fluvial de Santarém está sendo intenso.

A família do vendedor Wellington Mendonça Teixeira, de 50 anos, informou que ele seguia para Porto de Moz. Segundo a família, a bolsa foi encontrada, mas ele está desaparecido. “A gente fica assim impotente, sem poder fazer nada. É uma angustia muito grande. A única informação que sabemos é que na hora da agonia, um rapaz que trabalha com ele gritou, e ele só respondeu que não sabia nadar”, disse a cunhada, Deuzarina Almeida.

“A gente pede muito a Deus que ele esteja ilhado, essa é a nossa esperança”, disse Deuzarina.

Manoel Vitalino, de 32 anos, foi um dos sobreviventes da tragédia. Ele foi localizado 20h após o acidente ás margens do rio Xingu. Ainda assim, a família está angustiada porque não consegue contato com Manoel. As primeiras informações davam conta que ele estava no hospital bastante traumatizado. “O contato que a gente tem é com outras pessoas que estão lá, pelas redes sociais. O que a gente quer na verdade é falar com ele, mas até agora não conseguimos nada”, disse a tia Eliane Castro.

“As informações são desencontradas. Só sabemos que ele está vivo”, disse Eliane

O acidente

O barco Capitão Ribeiro saiu do município de Santarém, oeste do estado, às 18h de segunda-feira (21), segundo informação da Segup. As informações iniciais diziam que 70 pessoas estavam a bordo. A embarcação tinha escala nos municípios de Monte Alegre e Prainha. O destino final era Vitória do Xingu.

O barco afundou por volta de 22h de terça-feira, em uma área denominada Ponte Grande do Xingu, entre os municípios de Porto de Moz e Senador José Porfírio. Chovia quando o acidente aconteceu. Muitos sobreviventes disseram que a embarcação foi atingida por uma tromba d’água – fenômeno similar a um tornado.

Segundo o governo do Pará, o dono da embarcação disse que havia 48 pessoas a bordo. Antes da confirmação das novas mortes, a Secretaria de Segurança Pública (Segup) havia dito que 16 pessoas estavam desaparecidas e 23 tinham sido resgatadas com vida. Ainda não há informações se 11 corpos são dos desaparecidos.

