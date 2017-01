Famílias de vítimas de incêndio da Boate Kiss levam caso para OEA

A tragédia, que matou 242 pessoas, ocorreu na madrugada do dia 27 de janeiro de 2013, em Santa Maria. O incêndio foi causado por um artefato pirotécnico usado pelos músicos da banda que se apresentavam no local.

O grupo busca responsabilizar o Estado brasileiro por omissão, negligência e descumprimento da lei, uma vez que os órgãos públicos saberiam de problemas no local. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Quatro anos após a tragédia, familiares das vítimas do incêndio na Boate Kiss, em Santa Maria, protocolaram na quarta-feira, 25, solicitação de análise do caso na Organização dos Estados Americanos (OEA).

