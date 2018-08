Famílias obrigadas a deixar terras para realização de obras de Belo Monte interditam rua no centro de Altamira

Manifestantes interditam rua no centro de Altamira, sudeste do Pará (Foto:REprodução G1)

Os manifestantes alegam que receberam valores de indenização baixos e não ganharam novas terras para produzir.

Um grupo de manifestantes interditou nesta segunda-feira (20) uma rua no centro de Altamira, no sudoeste do estado. A via é um dos principais acessos ao prédio do Incra, órgão que é o principal alvo do protesto de mais de 150 famílias que tiveram de deixar uma área indígena, na chamada volta grande do Xingu, para as obras de Belo Monte. O G1 aguarda um posicionamento do Incra.

Os manifestantes alegam que receberam valores de indenização baixos e não ganharam novas terras para produzir. É a terceira vez que os agricultores que viviam na localidade conhecida como Gleba Bacajaí, na zona rural de Altamira fazem protestos na cidade.

Por G1 PA, Belém

