Famílias se arriscam em busca de ajuda no Estreito de Breves

A cena é comum no Rio Amazonas: famílias ladeando os barcos em busca de esmola e alimentos (Ary Souza)

Em pequenas canoas, crianças pedem esmola ao lado de embarcações que percorrem o Rio Amazonas

Um problema social envolvendo crianças e adolescentes chama atenção de quem viaja em embarcações no rio Amazonas, no trecho conhecido como Estreito de Breves, entre os municípios de Gurupá e Breves, no Pará. No local, dezenas de crianças se arriscam, em pequenas canoas, a pedir esmolas a pessoas que trafegam em barcos de passageiros, balsas e navios cargueiros.

Vulneráveis a acidentes, o vai e vem de crianças em canoas, próximas às embarcações preocupa navegantes.

“Há mais de 10 anos eu viajo com muita frequência de barco no trecho entre Santarém e Belém e todas as vezes eu e outras pessoas nos deparamos com esse cenário de crianças pedindo esmolas nessas canoas nesse local”, afirma a enfermeira Érika Nogueira, natural de Santarém.

Para ela, a situação de risco sofrido pelas crianças deve ser acompanhada de perto por autoridades tanto na esfera estadual quanto federal.

“Isso aqui é risco constante pra essas crianças. Se elas se aproximarem muito de uma grande embarcação poderá ocorrer um abalroamento com risco de morte”, alerta Érika.

A falta de assistência social revolta inúmeros passageiros de navios. “As autoridades têm que entender que esse local fica no Brasil. Então, essas crianças estão desassistidas de qualquer programa social da administração pública. Queremos que alguma ação seja feita com urgência para atender elas”, diz a autônoma Lady Silva, natural de Belém do Pará.

