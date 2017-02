Farmácia é arrombada pela 2ª vez em menos de um ano

Após dois arrombamentos em menos de um ano, o proprietário da farmácia está revoltado. ‘A gente fica preocupado em perder o emprego porque, com essa onda de assaltos, está complicado de se manter aqui no bairro”, afirmou o gerente.

“A situação está crítica”. Nós somos uma das lojas que foram assaltadas. A padaria ao lado foi alvo no ano passado e algumas lojas na cidade também teve a porta de vidro quebrada para roubar, muitas já foram roubadas da mesma forma. “A gente se sente de mãos atadas”, contou o gerente do estabelecimento.

Assim que conseguiu quebrar a porta, o vizinho presenciou o barulho e viu um rapaz que quebrou a porta de vidro para entrar no estabelecimento. Em seguida, o bandido saiu do local tranquilamente e foi embora. Em menos de um ano a farmácia já foi assaltada duas vezes.

Novo Progresso – Uma farmácia foi arrombada na madrugada deste domingo (19), no bairro Jardim Planalto em Novo Progresso. O criminoso atirou uma pedra para arrombar a porta de vidro do estabelecimento. Toda a ação foi flagrada pelo vizinho que chamou o proprietário.

You May Also Like