FAROESTE PARAENSE – Bandidos invadem agência, atiram contra PM e explodem caixa eletrônico em Bannach

Na fuga eles dispararam com fuzis contra o posto da Polícia Militar e ainda roubaram uma loja de aparelhos celulares

(fOTO: Reprodução/TV Liberal/Polícia Civil) – Mais um roubo a banco no interior do estado voltou a assustar os paraenses. Dessa vez, o alvo dos bandidos foi uma agência do Bradesco em Bannach, no sudeste do Pará. Pelo menos cinco homens fortemente armados explodiram os caixas eletrônicos e roubaram o dinheiro, atirando contra o destacamento da Polícia Militar durante a fuga. As Polícias Civil e Militar já estão em atuação para tentar localizar e prender integrantes do grupo criminoso que assaltou, a agência por volta de 1h30 da madrugada desta quinta-feira (13).

Segundo testemunhas, os bandidos chegaram à cidade em uma caminhonete de cor preta. Eles seguiram até o O Posto de Atendimento Bancário (PAB) do Bradesco, que foi invadido a tiros. Em seguida, com uso de explosivos, os bandidos abriram um caixa eletrônico que não continha dinheiro, segundo a gerência do PAB. Para evitar uma reação de policiais militares, os bandidos chegaram a atirar com um fuzil calibre 556, em direção ao prédio do Destacamento da Polícia Militar, durante a ação criminosa. Ninguém ficou ferido.

Ainda durante a ação, os bandidos invadiram a tiros uma loja de aparelhos celular e teriam roubado diversos aparelhos telefônicos. Logo após o crime, policiais civis de Bannach foram acionados pela população. De imediato, foi acionado o NAI (Núcleo de Apoio à Investigação da Polícia Civil na região) e a Delegacia de Repressão a Roubos a Bancos. As investigações continuam para tentar identificar os autores do roubo.

Por:ORM

