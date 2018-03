Fãs disputam ingressos para o show de Roberto Carlos em Belém

O dia 19 de abril é um dia especial para milhares de fãs de Roberto Carlos e dele também, já que se trata da data do aniversário dele. E será neste dia que fãs paraenses têm encontro marcado com o astro, que se apresenta por aqui, no Hangar.

Com produção da Bis Entretenimento e da DCSet, o show começou a venda de mesas e outros espaços nesta terça-feira (07), nas Centrais Bis, e o que se viu foram filas e muita disposição para garantir presença para ficar de perto com Roberto Carlos.

Por: Portal

