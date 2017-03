Fasepa abre Processo Seletivo para Marabá e Santarém

Serão disponibilizadas 69 vagas para os níveis fundamental, médio e superior

Nesta quarta-feira (15), a Fundação de Atendimento Socioeducativo do Pará (Fasepa) abrirá inscrições para o Processo Seletivo Simplificado, que visa à contratação de servidores temporários, para atender as necessidades imediatas do órgão nas unidades localizadas nos municípios de Marabá e Santarém. O edital com todas as informações já está disponível e pode ser consultado aqui.

O candidato só pode se inscrever para concorrer a uma vaga, por meio de formulário eletrônico, disponibilizado no site da Fasepa, no horário de 9h as 18h.

No total, serão disponibilizadas 69 vagas (35 em Marabá e 34 em Santarém), para os níveis fundamental, médio e superior. As vagas são para agente administrativo, agente de artes práticas (cozinheiro), agente de portaria, monitor, motorista, pedagogo e psicólogo.

Cronograma:

Inscrições: 15/03

Divulgação de convocação para o envio de documentos referentes à Análise Curricular: 17/03

Divulgação do resultado preliminar da análise curricular: 20/03

Prazo para interposição de recurso contra o resultado preliminar da análise curricular: 20/03

Resultado dos recursos interpostos: 24/03

Resultado definitivo da segunda fase – análise curricular: 24/03

Convocação para a terceira fase – Entrevista: 24/03

Realização da terceira fase – Entrevista: 27/03 a 31/03

Resultado definitivo da terceira fase – Entrevista: 04/04

Homologação do resultado definitivo: 05/04

