Fatalidade: Jovem morre eletrocutado em lava-jato de Itaituba, PA

Na noite deste sábado (02) por volta das 21:00 horas, um jovem, trabalhador de um posto de lavagem, morreu eletrocutado após retirar uma bomba d’água do rio Tapajós.

De acordo com informações, o incidente aconteceu na parte final da orla da cidade logo após a feirinha localizada ao lado do porto da balsa. A vítima foi José Benedito Corrêa, de 21 anos, lavador de carros. Informações de uma pessoa que presenciou o acidente informou que o jovem morreu na hora devido a forte descarga elétrica. Militares do Corpo de Bombeiros ainda foram acionados para socorrer a vítima, que já encontrava-se sem vida. A Polícia Militar também esteve no local para fazer a segurança da área. A vítima foi encaminhada para o Instituto Médico Legal – IML, para as devidas providências.

Fonte: Portal Giro com algumas informações de Jean da Garimpeira

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro) E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br

Curtir isso: Curtir Carregando...