Fatalidade – Professora paraense morre em acidente no Paraná

(Foto: Arquivo pessoal) – A professora paraense Joseanny de Nazaré Pinheiro, 34 anos, foi uma das vítimas fatais do acidente que ocorreu no último domingo (04), na BR 277, no município de Céu Azul, no Paraná.

A vítima era passageira de um Fiat Uno que colidiu com um Chevrolet Classic. Os veículos bateram frontalmente no quilômetro 623 da rodovia, por volta das 20h30 do último domingo. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o Classic trafegava no sentido Cascavel/Foz do Iguaçu quando colidiu contra o Uno, que trafegava no sentido contrário. As causas do acidente ainda serão apuradas.

Segundo a família, Joseanny foi passar o feriado no Paraguai e no retorno para Santa Catarina, estado onde morava e lecionava, sofreu um acidente de carro, na estrada de Cascavel (PR). “Estamos muito tristes, inconsoláveis. Mas queremos agradecer por todo apoio e carinho que estamos recebendo dos nossos familiares e amigos do Pará e de Santa Catarina”, desabafa uma das irmãs da vítima, Joelma Pinheiro Matos.

O corpo de Joseanny Pinheiro chegou em Belém, nesta segunda-feira (07), onde está sendo velório na capela de um cemitério particular, localizada na avenida José Bonifácio. O sepultamento ocorrerá na tarde de hoje, às 16h, em um cemitério particular em Ananindeua.

Homenagens nas redes sociais

No facebook, amigos e familiares se despediram Joseanny Pinheiro.

(DOL)

