Fátima Bernardes já teria um novo affair

Após ter a separação com o jornalista William Bonner entre os assuntos mais comentados da semana, a apresentadora Fátima Bernardes agora ganha comentários pelo seu suposto novo affair, que está sendo apontado pelos internautas.

A apresentadora publicou em seu perfil no Instagram, na quinta-feira (1º), uma foto com o produtor Rafael Tupinamba, que também trabalha no programa ‘Encontro’.

Na descrição da imagem ela escreveu “Ele sabe tudo de TV. @rafatupy nem era nascido, mas pode perguntar pra ele sobre a trilha, os atores, o desfecho das novelas. Hj cuida com carinho do elenco que diariamente visita ‘Encontro’. Parceria de sucesso”.

