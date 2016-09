Faustão deu cerca de 200 casas para funcionários

Faustão é o funcionário mais bem pago da rede Globo, com salário estimado em R$ 5 milhões mensais. Mas ele não usa esse dinheiro apenas para investir em seus negócios.

Além de presentear amigos com alguns presentes caríssimos, Faustão também presenteou mais de 200 funcionários com casas próprias desde 1989, quando foi contratado pela emissora carioca.

Segundo a coluna Olá, do jornal Agora, o apresentador só exige que esses atos não sejam divulgados, já que ele prefere manter essa ajuda no anonimato.

Coleção

Faustão é o apresentador mais rico da TV. Segundo o blog de Keila Jimenez, o salário dele gira em torno de R$ 5 milhões na atualidade. Só para se ter uma ideia do quanto ele é valorizado na Globo, o pagamento mensal de Fausto supera de longe os altos salários de Ana Maria Braga e Luciano Huck, que contam com vencimentos na casa de R$ 1 milhão.

Com essa fortuna, Fausto se dedica a um hobby nada acessível: o colecionismo de relógios. E não são peças fáceis de encontrar e nem produzidas em larga escala. A preferência dele é por modelos exclusivos e fabricados por mestres relojoeiros, principalmente os aclamados artesãos europeus.

