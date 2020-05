Fazenda é alvo de assalto em Novo Progresso

Um assalto foi registrado em uma Fazenda na comunidade de Santa Julia, distante 30 km da cidade de Novo Progresso.

O crime aconteceu no domingo dia 03 de maio, durante o dia, o proprietário saiu as 10 horas e retornou por volta das 16h , quando encontrou a porta da residência arrombada.

O Fazendeiro que também e comerciante na comunidade, contou que o cofre foi arrombado com uma alavanca, levaram dinheiro, joias e outros objetos da residência.

Segundo o proprietário que pediu para não ser identificado, o caso foi registrado na Delegacia de Policia que esta investigando o caso.

Até momento ninguém foi identificado.

