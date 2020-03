Fazenda é interditada por suspeita coronavirus na transgarimpeira

(Foto:Reprodução Youtube) – Fazenda onde pousou avião com o piloto do empresario com teste positivo para coronavirus é interditada na rodovia PA-Transgarimpeira nas proximidades do distrito de Creprurizão, municipio de Itaituba no Pará.

O Prefeito de Itaituba Valmir Climaco divulgou as medidas tomadas pela Secretaria de Saúde do município entre elas a interdição da fazenda onde o piloto do empresario que contraiu a doença no Crepurizão havia pousado. A Policia Militar faz segurança do local.

A fazenda foi interditada por medida de segurança e deve passar por um processo de limpeza. Conforme divulgou o prefeito nas redes sociais, acionou o serviço municipal de saúde e orientado a população na redondeza a permanecer em isolamento dentro das residências, obedecendo a recomendação para casos suspeitos de coronavírus. Ele deve buscar atendimento de emergência somente se tiver dificuldade respiratória ou algo mais grave.

Assista ao Vídeo;

Fonte:JORNAL FOLHA DO PROGRESSO

