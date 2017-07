Fazenda é invadida e depredada em Marabá

Um grupo com cerca de 60 pessoas invadiu e depredou a Fazenda Mutamba, localizada no sudeste de Marabá.

Por volta das 7h da manhã de domingo (23), um grupo com cerca de 60 pessoas invadiu e depredou a Fazenda Mutamba, localizada no sudeste de Marabá, no Pará. Segundo informações do delegado Alexandre Silva, da Delegacia de Conflitos Agrários de Marabá, a invasão teria sido uma retaliação após a Justiça ter determinado a retirada do grupo do local.

De acordo com informações do delegado o grupo fortemente armado depredou e ateou fogo no local. Os guardas que fazem a segurança da fazenda foram surpreendidos pelo grupo. “Eles não tiveram como reagir porque era muita gente, só deu tempo de salvar as famílias que estavam no local. A intenção não foi ferir ninguém e sim destruir a fazenda”, conta o delegado.

Parte da sede da fazenda, o curral e veículos foram destruídos. O caso está sendo investigado e peritos estiveram pela parte da manhã no local para averiguar os estragos causados. Até o momento ninguém foi preso.

