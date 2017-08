Fazenda Mutamba é ocupada novamente no sudeste do Pará

Um grupo de trabalhadores sem terra, ligados à Frente Nacional de Luta (FNL) voltou a ocupar a fazenda Mutamba, localizada em Marabá, região sudeste paraense. No dia 23 do mês passado outra invasão havia ocorrido no local.

O acampamento dos trabalhadores está erguido cerca de dois quilômetros da sede da fazenda.

Em entrevista ao Diário do Pará, o pecuarista Mauro Mutran calcula um prejuízo de mais de um milhão de reais após as ocupações seguidas que ocorreram no local.

Chama a atenção o fato de os sem terra estarem usando outra entidade de luta pela posse da terra, uma vez que outras duas associações estão processadas e caso retornassem à propriedade sob a mesma bandeira, poderiam ser presos por esbulho possessório e desobediência à ordem judicial, uma vez que permanece uma decisão de ordem de despejo em favor do pecuarista.

Esse ataque está sendo investigado pela Delegacia de Conflitos Agrários.

Segundo o delegado Alexandre do Nascimento Silva, alguns dos sem terra foram identificados por envolvimento em outros ataques que aconteceram na fazenda Mutamba e que podem ser presos a qualquer a momento.

Toda essa situação da fazenda Mutamba foi relatada ao alto comando do sistema de segurança publica do Estado do Pará nesta quarta (16). A intenção é prevenir eventuais ataques no que restou da fazenda.

HISTÓRICO

A fazenda é marcada por uma série de conflitos e invasões nos últimos anos. Em 2012, um grupo foi preso durante uma ação de reintegração de posse. No ano passado, gerentes da fazenda já temiam e relataram ameaças feitas por trabalhadores rurais de acampamentos na região.

No último dia 16 de maio uma ação de reintegração de posse para a Mutamba foi expedida pelo juiz titular da Vara Agrária de Marabá, Amarildo José Mazuti, e foi executada por equipes do Comando de Missões Especiais da Polícia Militar.

Na ocasião, pelo menos oito fazendas receberam autorização de reintegração de posse nas regiões sul e sudeste do Pará.

Fonte: DOL.

