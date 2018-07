Fazendeira é presa acusada de mandar matar marido e jogar corpo no rio em Novo Progresso

A fazendeira Marlete Florentino , foi presa nesta sexta-feira (20) acusada de matar marido e jogar corpo no rio. (Fotos:Divulgação Policia)

De acordo com a Polícia , Marlete que confessou o crime e entregou os envolvidos que também foram presos.

O trabalho de investigação da policia civil através do IPC André, em conjunto com a Militar, chegou até os executores do crime, eles teriam sido contratados pela fazendeira para matar e desovar o corpo.

O corpo de Marcelo esposo da acusada foi encontrado boiando no Rio Puraquê nesta semana. Segundo a policia três pessoas são suspeitas de terem executado Marcelo. Foram presos pela guarnição da Policia Militar no comando do Sargento Erismar e Sargento Lima os acusados pelo crime , Francisco Pedreiro ,Negão e Loirão ao serem presos confessaram a participação no crime.

Marlete Florentino é herdeira da família florentino e detém pose de terra próximo ao aeroporto em Novo Progresso.

O crime teria acontecido no ultimo final de semana, e foi contratado pela mulher da vitima. O corpo foi encontrado com uma perfuração na cabeça e o abdome cortado.

A motivação do crime não foi revelada!

Marlete Florentino e os envolvidos foram conduzidos ao Delegacia de Policia Civil de Novo Progresso, onde deverão responder aos procedimentos cabíveis.

