Fazendeira “Totó” é morta em tentativa de assalto na comunidade de Divinópolis km 70 da Transamazônica

Tentativa de assalto termina em morte na comunidade de Divinópolis km 70

A tentativa de assalto aconteceu na noite desta quarta-feira 26 de junho de 2019, em uma fazenda no km 65 próximo a comunidade de Divinópolis, município de Rurópolis.

De acordo com informações, extraoficiais os elementos adentraram na fazenda da dona Totó como é conhecida. Segundo o que foi repassado eram dois elementos e entraram pela janela do banheiro, quando foram surpreendidos pelo caseiro da fazenda, e no momento houve a troca de tiros.

Durante o acontecido, a senhora totó, foi alvejada com um tiro, vindo a óbito no local. Os elementos fugiram, um em uma moto pop de cor preta, mas de acordo com informações, o outro foi baleado e fugiu pela mata.

A Polícia Militar, foi acionada para averiguar a ocorrência e constataram a veracidade do caso, onde isolaram o local, e acionaram as autoridades competentes para os procedimentos cabíveis.

No local, os elementos deixaram a arma que utilizaram na troca de tiros. A Polícia e amigos da família estão em diligência na tentativa de localizar os criminosos.

Uma equipe da superintendência do Tapajós está se deslocando para o local. A princípio as características é de latrocínio.

Ocorre o latrocínio quando, para consumar o roubo, a violência empregada pelo agente causa a morte da vítima. Além da tipificação contida no artigo 157, §3º (in fine) do Código Penal Brasileiro, está ainda previsto no rol taxativo dos crimes hediondos (artigo 1º, II, da lei nº 8.072 de 1990).

A fazendeira dona Totó, era muito conhecida na região pelo excelente queijo que vendia na sua fazenda, e era querida por todos e um exemplo de mulher trabalhadora.

Atualização

Policiais civis intensificam as investigações na comunidade de Divinópolis e adjacências. Duas equipes de policiais civis sob o comando do delegado Ariosnaldo da Silva Vital Filho e Dr. Vicente Gomes intensificaram as investigações na manhã de hoje com o intuito de elucidar a autoria do crime ocorrido na noite de ontem. Segundo o delegado Ariosnaldo as investigações policiais começam a se delinear quanto aos suspeitos envolvidos no crime de latrocínio. Policiais Militares estão cercando a área afim de localizar um dos envolvidos que segundo informações estaria ferido

Há qualquer momento matéria será atualizada!

