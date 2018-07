Fazendeiro e funcionário são assassinados a tiros na zona rural de Uruará.

(Foto:Divulgação Policia civil) -Durante a madrugada de segunda-feira (30/07), mais precisamente por volta das 03:00hrs da manhã, em uma fazenda no Km 170 Sul, Zona Rural de Uruará, a cerca de 37 km da cidade, o senhor Florisval, que era proprietário de uma fazenda e seu funcionário identificado pelo apelido de Neguinho, foram assassinados a tiros. Os criminosos ainda tocaram fogo na casa, em um carro e duas motocicletas.

Segundo informações, quatro homens armados com duas espingardas e dois revólveres, teriam chegado na fazenda e rendido o fazendeiro e o executaram. Além do fazendeiro, havia dois funcionários no local, eles também foram rendidos pelos criminosos e levados para fora do barracão da fazenda e obrigados a se deitarem no Chão.

Um dos funcionários conhecido como Neguinho tentou correr e acabou sendo alvejado a tiros, morrendo no local. O outro funcionário permaneceu quieto e foi poupado pelos criminosos, que após cometerem o crime fugiram do local em sentido ignorado. A autoria e motivação do crime ainda são desconhecidas, a Polícia Civil investiga o caso.

