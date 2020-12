Fazendeiro e leiloeiro são presos por suspeita de venda de gado furtado em MS

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

”O fazendeiro admitiu ter subtraído os bovinos, enquanto que o conduzido responsável pelo Leilão recebeu bovinos que nas condições apresentadas deveria saber ser produto de crime, já que foram entregues sem a devida nota fiscal, documentação a qual o flagrado, conforme interrogatório, tinha ciência de ser essencial para realizar a comercialização dos animais. Além do fato dos animais estarem com marcação sobrepostas recentes”, afirmou a pasta comandante em nota oficial.

No local, foi possível constatar que o fazendeiro de 59 anos, havia levado um lote de 34 bovinos à venda no Pantanal Leilão, e que na nota fiscal e na Guia de Transporte de Animais apresentadas e recebida pelo leiloeiro, de 46 anos, constavam apenas 15 vacas, animais totalmente diversos dos apresentados.

Na cidade de Rio Negro, em Mato Grosso do Sul, a Polícia Civil prendeu dois homens acusados de roubarem 19 cabeças de gado. De acordo com boletim oficial, após receberam a informação de que em um leilão local havia um lote de gado proveniente de furto, uma equipe da delegacia especializada de Repressão a Roubo a Banco, Assalto e Sequestros se deslocou até o evento.

