Fazendeiro é morto a tiros em Novo Repartimento, no sudeste do Pará (Foto:Arquivo pessoal)

Um fazendeiro foi assassinado a tiros no fim da tarde desta quarta-feira (18) em Novo Repartimento, no sudeste do Pará. Segundo a polícia, Wanderley Martins, de 20 anos, estava no posto de gasolina dele quando foi baleado por criminosos que chegaram em uma moto.

Após o crime, amigos da vítima levaram o corpo para a sua fazenda. Chegando ao local, os dois executores encontravam-se no interior da propriedade e já haviam rendido os familiares da vítima, agindo com bastante violência. Segundo testemunhas, o corpo da vítima foi derrubado no chão e chutado pelos criminosos. Iniciou-se uma troca de tiros e os bandidos fugiram.

A polícia de Novo Repartimento investiga o caso. Nesta sexta-feira (20), parentes do fazendeiro, amigos e funcionários dele serão ouvidos. Segundo os policiais, a vítima terisido vista no dia da sua morte discutindo com um credor seu.

Apesar do pai da vítima também ter sido assassinado em 2014, a policia não vê relação entre os casos.

Fonte: G1 Pará

