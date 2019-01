Fazendeiro é preso suspeito de explorar trabalhadores de forma semelhante à escravidão no Pará

Trabalhadores em situação semelhante à escravidão são resgatados de fazenda no Pará — Foto: Grupo de Trabalho Escravo / Divulgação

Oito trabalhadores foram resgatados na fazenda localizada em Medicilândia, no sudoeste do Pará.

O fazendeiro Carlos Gonçalves Guimarães foi preso nesta sexta-feira (25) em Medicilândia, no sudoeste do Pará, suspeito de explorar trabalhadores de forma semelhante à escravidão. Oito trabalhadores, entre eles dois adolescentes foram resgatados na fazenda. Carlos Guimarães nega as acusações.

A operação foi realizada na reserva extrativista “Verde Para Sempre”, por equipes de fiscalização do Ministério do Trabalho (MPT) e do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBIO), com apoio da Polícia Militar.

De acordo com o MPT, foi constatado que o fazendeiro não pagava o salário e encargo trabalhista às vítimas. Os auditores fiscais disseram que os empregados eram mantidos em regime de servidão por dívida, pois eram obrigados a comprar comida e itens básicos no comércio do patrão.

Carlos Guimarães foi levado para a sede da Polícia Federal em Altamira, onde também foi indiciado por porte ilegal de armas e tentativa de subornar os auditores fiscais do trabalho. Segundo o MPT, as armas eram usadas para ameaçar os trabalhadores. Em seguida, ele foi encaminhado para o presídio de Altamira.

Por G1 PA — Belém

Envie vídeos, fotos e sugestões de pauta para a redação do JFP (JORNAL FOLHA DO PROGRESSO) Telefones: WhatsApp (93) 98404 6835- (93) 98117 7649.

“Informação publicada é informação pública. Porém, para chegar até você, um grupo de pessoas trabalhou para isso. Seja ético. Copiou? Informe a fonte.”

Publicado por Jornal Folha do Progresso, Fone para contato 93 981177649 (Tim) WhatsApp:-93- 984046835 (Claro)

Site: WWW.folhadoprogresso.com.br E-mail:folhadoprogresso@folhadoprogresso.com.br e/ou e-mail: adeciopiran_12345@hotmail.com

Curtir isso: Curtir Carregando...