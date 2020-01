Fazendeiro passa mal, desmaia e é devorado por seus próprios porcos

Após morte, vizinhos agora discutem o destino dos animais (Foto:Reprodução)

Investigadores acreditam que homem sofreu um ataque cardíaco

Um fazendeiro de 71 anos foi literalmente comido por seus próprios porcos após ter desmaiado em Osiek, na Polônia. De acordo com as informações do jornal britânico Daily Mail, a suspeita é de que o homem tenha saído para buscar água em um poço, passou mal e acabou sendo devorado por 12 porcos da raça mangalitsa.

Os restos mortais do Sr. Krzysztof, como foi identificado pela mídia local, foram encontrados por um vizinho que sentiu falta do colega no Ano Novo. Quando o vizinho chegou, encontrou uma pilha de ossos e fragmentos de crânio.

Os promotores que investigam o caso suspeitam que Krzysztof pode ter sofrido um ataque cardíaco.

Após a morte do fazendeiro, os vizinhos discutem o destino dos porcos. Alguns defendem o abatimento dos animais, no entanto, veterinários da região são contra.

A raça mangalitsa, de origem húngara, foi desenvolvida no século 19 pelo cruzamento de porcos e javalis europeu. Em entrevista ao DailyMail, Katarzyna Trotzek, do asilo de porcos “Chrumkowo”, afirmou não acreditar que os porcos tenham comido o cadáver.

