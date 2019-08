Fazendeiro suspeito de desmatar 5,5 mil hectares no PA contratava pessoas para coibir agentes ambientais, diz MP

Área desmatada em São Félix do Xingu,no Pará. — Foto: Kleberson Santos/Agência Pará

Geraldo de Oliveira está foragido e já respondeu a quatro ações por crimes ambientais. O irmão dele, João Brasil, foi preso em Goiás. Ambos são proprietários de fazenda no sul do Pará.

Geraldo Daniel de Oliveira, irmão do homem preso no Goiás suspeito de desmatar área equivalente a seis mil estádios do Maracanã na Amazônia, já respondeu a quatro ações envolvendo crimes ambientais, segundo a Justiça do Pará.

José Brasil, preso em Goiânia, e o irmão são donos da Fazenda Ouro Verde, localizada na Área de Proteção Ambiental Triunfo do Xingu, em São Félix do Xingu, no sul do Pará. Os dois tiveram a prisão preventiva decretada pela Justiça, suspeitos de mandar desmatar 5,5 mil hectares em área ambiental.

A fazenda era administrada pelo genro de Geraldo, João Batista Rodrigues Jaime. Ambos estão foragidos. O G1 tenta contato com a defesa deles, mas ainda não obteve resposta. José negou ser mandante do desmatamento.

Suspeito de provocar incêndios em áreas de floresta, no Pará, é preso

Segundo denúncia do Ministério Público do Estado (MPPA), Geraldo contratava pessoas para promover queimadas em unidade de conservação no Pará e, também, motoqueiros para ameaçar agentes ambientais.

Uma imagem divulgada pela polícia, feita por satélite, em 7 de maio, mostra uma grande área verde. No entanto, nos três meses seguintes, segundo as investigações, o lugar se transformou em uma imensa mancha marrom.

Polícia prende em Goiânia homem suspeito de desmatar área na Amazônia

Segundo a Polícia Civil do Pará, calcula-se a área desmatada equivale a 5,5 mil hectares. “As investigações apontam várias formas históricas, culturais até de efetuar estes desmatamentos. Foram empreendidos vários esforços no sentido de identificar os efetivos possuidores desta área”, disse o delegado Lúcio Flávio Andrade.

A vegetação da área estava sendo derrubada com o uso de máquinas pesadas e depois incendiada em extensão maior do que a permitida por lei, de acordo com a Polícia. As investigações apontam ainda que o objetivo era transformar tudo em pasto.

