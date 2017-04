Fazendeiros são condenados em MT por matar índio em disputa de terras

Ainda, a defesa também usou a tese de que o indígena assassinado também teria participado do ataque feito pelos indígenas no acampamento dos posseiros, e que o motivo do crime não teria sido fútil, desqualificando o crime. Além disso, afirmou que não houve uma “caravana da morte“ e que a vítima não foi alvejada pelas costas, e muito menos em um terceiro ataque feito pelos posseiros.

A defesa dos fazendeiros tentou convencer os jurados que os invasores da terra indígena eram fazendeiros e agiram em legítima defesa, pois dois dias antes do assassinato do indígena alguns índios teriam ido até o local onde os posseiros estavam e feito ameaças de morte caso eles não se retirassem das terras Zoró.

