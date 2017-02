Febre amarela ameaça macacos no País

ESPÍRITO SANTO: Mais de 400 primatas foram encontrados mortos no segundo estado mais afetado

O maior surto de febre amarela das últimas décadas não mata apenas brasileiros. Ele também ameaça macacos da Mata Atlântica que estão perto da extinção, de acordo com especialistas. Até agora, 400 macacos foram encontrados mortos no Espírito Santo, onde o surto se espalhou após atingir o estado vizinho, Minas Gerais.

O macaco em maior risco é o Muriqui, maior do Brasil e um dos 25 primatas mais ameaçados do planeta, de acordo com o biólogo Roberto Cabral, coordenador de operações de fiscalização do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama).

