Febre amarela mata menino em Alenquer

SENTENÇA – Evandro Chagas confirmou ontem a morte de criança de 11 anos em área rural

O Instituto Evandro Chagas confirmou, ontem pela manhã, a primeira morte no Pará por febre amarela, em 2017, ocorrida em ambiente silvestre do município de Alenquer, no oeste do Estado. À tarde, em entrevista coletiva, a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) anunciou um plano emergencial para o interior do Estado, com o intuito de prevenir a propagação da doença em humanos.

Por O Liberal

