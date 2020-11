Federação agenda datas de confronto entre Cuiabá e Luverdense

Após a eliminação do Cuiabá na Copa do Brasil 2020, a Federação Mato-grossense de Futebol, em comum acordo com os clubes envolvidos, divulgou na tarde desta quinta-feira, as datas, horários e locais do confronto entre Cuiabá e Luverdense. O jogos serão válidos pelas quartas de finais do Campeonato Mato-grossense.

As partidas então agendadas para os dias 3 e 6 de dezembro. Mesmo com o Cuiabá atuando pela Série B, com as datas pré-definidas pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF), a diretoria do Cuiabá autorizou o agendamento dos jogos com menos de 66 horas de intervalo entre as partidas do Mato-grossense e a competição nacional.

Com isso, o confronto de ida entre as equipes será no dia 3 de dezembro, às 18h (horário de Mato Grosso), no estádio Passo das Emas, em Lucas do Rio Verde. A volta, será no dia 6 – domingo, às 15h, na Arena Pantanal.

Do duelo entre as duas equipes sairá o adversário do Nova Mutum, que, mais cedo, eliminou o Sinop, no Gigantão do Norte. Na outra chave, o Dom Bosco, que venceu o Operário, já está classificado e aguarda o vencedor do duelo entre União e Poconé, na próxima quarta-feira (25).

