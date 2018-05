Federação carioca suspende torneios por greve dos caminhoneiros

Além do futebol, os efeitos da greve foram sentidos em vários setores econômicos no país todo.

A greve dos caminhoneiros teve impacto no futebol carioca. Nesta quinta-feira (24), a Ferj (Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro) anunciou que todos os campeonatos organizados pela entidade terão suas rodadas adiadas neste final de semana.

A medida afeta o Campeonato Carioca Série B1 sub-20, o Carioca Série B1 profissional e o troféu Guilherme Embry sub-16. As quatro divisões do Campeonato Brasileiro não são afetadas, pois a organização é de responsabilidade da CBF.

Os caminhoneiros protestam por todo o país contra a alta do preço do diesel. Diversas rodovias do país foram paralisadas durante as manifestações.

Há relatos de falta de combustíveis, o que afeta o transporte público, e desabastecimento de alimentos, especialmente de produtos menos duráveis como frutas, verduras e legumes.

Fonte: FOLHAPRESS

